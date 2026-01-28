Показник для розрахунку пенсій злетів угору: що буде з виплатами

Початок року – час для перерахунків, індексацій та статистики від держави. Пенсійний фонд уже розрахував показник, із якого платитимуть страхові внески та який враховуватимуть для обчислення пенсій.

На якому рівні показник для обчислення пенсії?

Про те, як змінився показник для нарахування пенсій та чому спостерігали таку риторику, йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Так, від 26 січня 2026 року затверджено новий показник для обчислення пенсії. Це показник середньої зарплати по Україні, з якої сплачують страхові внески та яку враховують під час обчислення пенсії. Щоб створити показник аналізують кожний місяць попереднього року, тобто 2025.

За грудень 2025 року показник середньої зарплати становив – 24 292 гривні 88 копійок. Це найбільша зарплата, яка була протягом усього року. Середній показник за 2025 рік – 20 653 гривні 55 копійок.

Середня заробітна плата в Україні в 2025 році / Статистика Пенсійного фонду України

Зверніть увагу! Показник грудня порівняно з листопадом збільшився на понад 3 тисячі гривень. А від початку року, з січня, зріс на більше ніж 5 тисяч гривень.

Зазначається, що протягом року середня зарплата переважно стабільно зростала. Тож це відповідно вплине і на розрахунок пенсій.

Якою була ситуація із середньою зарплатою у 2025 році?

Голова Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев нещодавно опублікував статистику, за якою порівняно з 2024 роком, у 2025 середній розмір заробітної плати збільшився на 8,3%.

Крім того, депутат додав, що протягом 2025 року середні показники за місяць були такими:

964 тисячі людей – отримували менше мінімальної зарплати (8 000 гривень);

323 тисячі людей – рівно мінімалку (8 000 гривень);

6,1 мільйона людей – більше мінімальної зарплати.

Що ще відомо про пенсії у 2026 році?

Розмір пенсії залежить від доходів та стажу. Окрім того, варто врахувати також обставини, через які людина може піти на пенсію. Якщо мати 30 років стажу у свої 63 та дохід 10 тисяч гривень – пенсія становитиме приблизно 3,9 тисячі гривень.

Українці, які працювали за кордоном, можуть отримувати пенсії від обох країн. Але за однієї умови. Якщо є міждержавна угода про соціальне забезпечення.