Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію зараз?

У 2026 році мінімуми стажу для виходу на пенсію змінилися. Ці значення залежать від віку, повідомляє ПФУ.

Цьогоріч мінімуми такі:

для виходу на пенсію у 60 років, тепер потрібно мати, як мінімум 33 роки страхового стажу;

тепер потрібно мати, як мінімум 33 роки страхового стажу; у 63 роки – 23 роки страхового стажу;

– 23 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Який буде розмір пенсії при 30 роках стажу?

30 років стажу недостатньо, аби піти на пенсію у 60 років. Водночас це можна зробити у 63 та 65.

При розрахунках врахуємо, що:

особа виходить на пенсію на загальних умовах;

мала дохід 10 тисяч гривень.

В такому випадку, в 63 роки пенсійна виплата особи складатиме приблизно – 3,9 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 30 років і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 65 буде піти на пенсію дещо вигідніше. В такому випадку виплата складатиме орієнтовно – 4,3 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо пропрацював 30 років і мав дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?