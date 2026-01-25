Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію зараз?
У 2026 році мінімуми стажу для виходу на пенсію змінилися. Ці значення залежать від віку, повідомляє ПФУ.
Цьогоріч мінімуми такі:
- для виходу на пенсію у 60 років, тепер потрібно мати, як мінімум 33 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Який буде розмір пенсії при 30 роках стажу?
30 років стажу недостатньо, аби піти на пенсію у 60 років. Водночас це можна зробити у 63 та 65.
При розрахунках врахуємо, що:
- особа виходить на пенсію на загальних умовах;
- мала дохід 10 тисяч гривень.
В такому випадку, в 63 роки пенсійна виплата особи складатиме приблизно – 3,9 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 30 років і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
В 65 буде піти на пенсію дещо вигідніше. В такому випадку виплата складатиме орієнтовно – 4,3 тисячі гривень.
Яка буде пенсія, якщо пропрацював 30 років і мав дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?
Пенсіонери мають змогу збільшити свою виплату. Це відбувається, завдяки доплатам. Зокрема, за віком. Наразі ця надбавка надається пенсіонерам старше 70 років, якщо їх пенсія менш як – 10 340,35 гривні.
При розрахунку пенсії, можуть зарахувати не весь стаж. Йдеться про періоди, коли особа не працювала офіційно. Якщо стаж не підтверджено, його не дораховують до загальної кількості.