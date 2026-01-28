На якому рівні показник для обчислення пенсії?

Про те, як змінився показник для нарахування пенсій та чому спостерігали таку риторику, йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Так, від 26 січня 2026 року затверджено новий показник для обчислення пенсії. Це показник середньої зарплати по Україні, з якої сплачують страхові внески та яку враховують під час обчислення пенсії. Щоб створити показник аналізують кожний місяць попереднього року, тобто 2025.

За грудень 2025 року показник середньої зарплати становив – 24 292 гривні 88 копійок. Це найбільша зарплата, яка була протягом усього року. Середній показник за 2025 рік – 20 653 гривні 55 копійок.

Середня заробітна плата в Україні в 2025 році / Статистика Пенсійного фонду України

Зверніть увагу! Показник грудня порівняно з листопадом збільшився на понад 3 тисячі гривень. А від початку року, з січня, зріс на більше ніж 5 тисяч гривень.

Зазначається, що протягом року середня зарплата переважно стабільно зростала. Тож це відповідно вплине і на розрахунок пенсій.

Якою була ситуація із середньою зарплатою у 2025 році?

Голова Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев нещодавно опублікував статистику, за якою порівняно з 2024 роком, у 2025 середній розмір заробітної плати збільшився на 8,3%.

Крім того, депутат додав, що протягом 2025 року середні показники за місяць були такими:

964 тисячі людей – отримували менше мінімальної зарплати (8 000 гривень);

323 тисячі людей – рівно мінімалку (8 000 гривень);

6,1 мільйона людей – більше мінімальної зарплати.

Що ще відомо про пенсії у 2026 році?

Розмір пенсії залежить від доходів та стажу. Окрім того, варто врахувати також обставини, через які людина може піти на пенсію. Якщо мати 30 років стажу у свої 63 та дохід 10 тисяч гривень – пенсія становитиме приблизно 3,9 тисячі гривень.

Українці, які працювали за кордоном, можуть отримувати пенсії від обох країн. Але за однієї умови. Якщо є міждержавна угода про соціальне забезпечення.