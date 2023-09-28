В Україні запустили спеціальний застосунок для податків: що варто знати кожному

Державна податкова служба запустила в Україні новий мобільний застосунок. У відомстві додали, що це новий "крок до цифрової податкової у цифровій державі". Більше про це – далі у тексті.

Цей застосунок називається "Моя податкова". Від сьогодні, 28 вересня, він доступний для користувачів, а також працює на платформах Android та iOs.

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В Україні запрацював застосунок "Моя податкова "

На офіційному сайті відомства наголошують, що застосунок "Моя податкова" – це інструмент для отримання відповідних електронних сервісів. Також там можна сплатити податки через платіжні системи. Застосунок планують доповнювати новими опціями, які будуть відповідати потребам платників податків. Наразі є інформація про три функції та розділи.

Розділ "Послуги" містить такі опції:

пошук марки акцизного податку;

пошук фіскального чека;

направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;

подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

Державна податкова служба також закликає доєднуватися до тестування. Головна мета – покращення роботи та сервісів мобільного застосунку.

У розділі "Мої дані" можна знайти інформацію про:

адресу реєстрації та фактичне місце проживання;

обʼєкти оподаткування;

обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);

стан розрахунків з бюджетом.

У розділі "Повідомлення" можна переглянути:

квитанції;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;

інформацію з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;

листи контролюючого органу.

Також нагадаємо, що в останні місяці в Україні запровадили досить багато змін, які стосуються фінансових питань. Зокрема, з 1 серпня 2023 року в Україні почали діяти нові правила поповнення банківських рахунків. Ключова зміна – необхідність проходження процесу верифікації. Аналогічна вимога стосується й поповнення мобільного рахунку через термінал. Крім того, наприкінці останнього місяця літа Нацбанк пом'якшив обмеження щодо продажу іноземної валюти онлайн.