Як Кремль планує зменшити дефіцит бюджету?

Кремль всіляко намагається зменшити бюджетний дефіцит. Зокрема, Москва готується до впровадження нового податку, повідомляє СЗРУ.

Уряд Росії готується запровадити новий податок на імпортні товари, щоб наповнити федеральний бюджет, якому цього року загрожує астрономічний дефіцит 8 – 10 трильйонів рублів,

– вказує українська розвідка.

Як відомо, розглядається можливість впровадження ПДВ для іноземних товарів на маркетплейсах. Нагадаємо, цей податок в Росії наразі складає – 22%.

Зверніть увагу! Новий податок має діяти для великих партій непродовольчих товарів.

Річ у тім, що наразі товари, які завозяться в Росію каналом транскордонної електронної торгівлі, не обкладаються ПДВ. Адже вони не вважаються комерційними партіями, вказує The Moscow Times.

Заступник голови Мінпромторгу Росії Роман Чекушов вказав, що цією ситуацією користуються "несумлінні суб'єкти бізнесу". Таким чином ввозяться в Росію великі партії косметики, одягу, взуття та інші товари.

Важливо! За словами Чекушова, Мінфін Росії зараз працює над цим питанням. Мінпромторг також підтримує введення цього податку.

Що важливо знати про підвищення податків в Росії?