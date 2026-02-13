Как Кремль планирует уменьшить дефицит бюджета?

Кремль всячески пытается уменьшить бюджетный дефицит. В частности, Москва готовится к внедрению нового налога, сообщает СВРУ.

Правительство России готовится ввести новый налог на импортные товары, чтобы наполнить федеральный бюджет, которому в этом году грозит астрономический дефицит 8 – 10 триллионов рублей,

– указывает украинская разведка.

Как известно, рассматривается возможность внедрения НДС для иностранных товаров на маркетплейсах. Напомним, этот налог в России сейчас составляет – 22%.

Обратите внимание! Новый налог должен действовать для крупных партий непродовольственных товаров.

Дело в том, что сейчас товары, которые завозятся в Россию каналом трансграничной электронной торговли, не облагаются НДС. Ведь они не считаются коммерческими партиями, указывает The Moscow Times.

Замглавы Минпромторга России Роман Чекушов указал, что этой ситуацией пользуются "недобросовестные субъекты бизнеса". Таким образом ввозятся в Россию крупные партии косметики, одежды, обуви и другие товары.

Важно! По словам Чекушова, Минфин России сейчас работает над этим вопросом. Минпромторг также поддерживает введение этого налога.

Что важно знать о повышении налогов в России?