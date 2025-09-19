Відчайдушна спроба врятувати бюджет: Путін оголосив про важливе рішення
- Путін оголосив про можливе підвищення податків для заможних громадян.
- Російський уряд розглядає збільшення ПДВ з 20% до 22% для підтримки резервів і зменшення дефіциту бюджету.
Ситуація у економіці Росії продовжує гіршати. Зокрема, посилюється дефіцит бюджету. Путін оголосив про готовність діяти рішуче.
Як Росія хоче покращити ситуацію в економіці?
В Росії можуть підвищити деякі податки. Особливо зміни відчують саме заможні громадяни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Нове падіння: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз
Зверніть увагу! За планом, проєкт бюджету мають подати у російський парламент 29 вересня.
Путін, під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій, заявив, що під війни є розумним впровадження:
- податку на розкіш;
- податку на дивіденди з акцій.
У Сполучених Штатах, не хочу політизувати, під час війни у В'єтнамі та Кореї робили саме так – підіймали податки саме для людей з високими доходами,
– наголосив Путін.
Які податки в Росії можуть зрости?
Зараз російський уряд розглядає можливість підвищення ПДВ з 20% до 22%, повідомляє Reuters. Завдяки цьому Кремль хоче:
- підтримати резерви;
- зменшити дефіцит бюджету.
Як можна зменшити дефіцит, дотримуючись бюджетного правила? Тільки шляхом підвищення податків, бо майже нічого не залишилося для скорочення, ні військових витрат, ні соціальних видатків,
– зазначає анонімне джерело Reuters.
Зауважте! Точні терміни прийняття цього рішення невідомі.
Що відбувається в російській економіці зараз?
Російський Мінфін хоче знизити граничну ціну нафти. Таким чином він прагне забезпечити стабільне наповнення резервного фонду.
У наступному році Росія може особливо сильно відчути дефіцит бюджету. Це, зокрема, пов'язано з впливом санкцій, зниженням грошових надходжень від реалізації нафти.
Нагадаємо! Нещодавно Путін визнав, що ситуація в російській економіці проблемна. Проте, звинуватив у цьому російський лідер саме чиновників.