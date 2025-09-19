Ситуация в экономике России продолжает ухудшаться. В частности, усиливается дефицит бюджета. Путин объявил о готовности действовать решительно.

Как Россия хочет улучшить ситуацию в экономике?

В России могут повысить некоторые налоги. Особенно изменения почувствуют именно состоятельные граждане, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Новое падение: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас

Обратите внимание! По плану, проект бюджета должны подать в российский парламент 29 сентября.

Путин, во время встречи с лидерами парламентских фракций, заявил, что под войны является разумным внедрение:

налога на роскошь;

налога на дивиденды с акций.

В Соединенных Штатах, не хочу политизировать, во время войны во Вьетнаме и Корее делали именно так – поднимали налоги именно для людей с высокими доходами,

– подчеркнул Путин.

Какие налоги в России могут вырасти?

Сейчас российское правительство рассматривает возможность повышения НДС с 20% до 22%, сообщает Reuters. Благодаря этому Кремль хочет:

поддержать резервы;

уменьшить дефицит бюджета.

Как можно уменьшить дефицит, придерживаясь бюджетного правила? Только путем повышения налогов, потому что почти ничего не осталось для сокращения, ни военных расходов, ни социальных расходов,

– отмечает анонимный источник Reuters.

Заметьте! Точные сроки принятия этого решения неизвестны.

Что происходит в российской экономике сейчас?

Российский Минфин хочет снизить предельную цену нефти. Таким образом он стремится обеспечить стабильное наполнение резервного фонда.

В следующем году Россия может особенно сильно ощутить дефицит бюджета. Это, в частности, связано с влиянием санкций, снижением денежных поступлений от реализации нефти.

Напомним! Недавно Путин признал, что ситуация в российской экономике проблемная. Однако обвинил в этом российский лидер именно чиновников.