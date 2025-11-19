Росія планує ввести новий податок: усе, аби продовжувати війну

Російський уряд хоче впровадити новий податок, який стосуватиметься техніки. Йдеться саме про імпортні гаджети.

Який податок планує ввести Росія?

Очікується, що введення цього податку принесе 2,7 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Потрібно розуміти, що через санкції у Росії зник доступ до західних чіпів та іншого обладнання. Це сильно вплинуло на місцевих виробників. Зараз російська промисловість намагається самостійно забезпечити оборонний сектор. Йдеться, зокрема, про виготовлення безпілотників.

Відсутність сучасного електронного обладнання також заважає Росії залишатися конкурентоспроможною у перегонах зі Сполученими Штатами, Китаєм та іншими країнами у розробці штучного інтелекту, який вимагає значної обчислювальної потужності,

– наголошує видання

Цікаво! Спочатку російський уряд планує зосередитися саме на імпортних смартфонах і ноутбуках. Згодом планують приділити увагу і компонентам цієї техніки.

Які податки в Росії зростуть?

Росія планує підвищити ПДВ. Податок має зрости з 1 січня 2026 року до 22%, повідомляє СЗРУ.

Таке рішення російський уряд ухвалив на тлі зростання бюджетного дефіциту. Річ у тім, що Кремлю все важче фінансувати війну проти України.

Зростання ПДВ посилить інфляційний тиск і змусить Центробанк рф утримувати високу облікову ставку ще щонайменше два квартали,

– зазначає українська розвідка.

Зверніть увагу! Після підвищення, ПДВ в Росії буде одним з найбільших. Більший лише в декількох країнах, наприклад, в Угорщині.

