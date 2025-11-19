Россия планирует ввести новый налог: все, чтобы продолжать войну

Российское правительство хочет внедрить новый налог, который будет касаться техники. Речь идет именно об импортных гаджетах.

Какой налог планирует ввести Россия?

Ожидается, что введение этого налога принесет 2,7 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Нужно понимать, что из-за санкций у России исчез доступ к западным чипам и другому оборудованию. Это сильно повлияло на местных производителей. Сейчас российская промышленность пытается самостоятельно обеспечить оборонный сектор. Речь идет, в частности, об изготовлении беспилотников.

Отсутствие современного электронного оборудования также мешает России оставаться конкурентоспособной в гонке с Соединенными Штатами, Китаем и другими странами в разработке искусственного интеллекта, который требует значительной вычислительной мощности,

– отмечает издание

Интересно! Сначала российское правительство планирует сосредоточиться именно на импортных смартфонах и ноутбуках. Впоследствии планируют уделить внимание и компонентам этой техники.

Какие налоги в России вырастут?

Россия планирует повысить НДС. Налог должен вырасти с 1 января 2026 года до 22%, сообщает СВРУ.

Такое решение российское правительство приняло на фоне роста бюджетного дефицита. Дело в том, что Кремлю все труднее финансировать войну против Украины.

Рост НДС усилит инфляционное давление и заставит Центробанк рф удерживать высокую учетную ставку еще минимум два квартала,

– отмечает украинская разведка.

Обратите внимание! После повышения, НДС в России будет одним из крупнейших. Больший только в нескольких странах, например, в Венгрии.

Что происходит в России сейчас?