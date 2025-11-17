Чому росіяни "забирають" гроші з банків?

Як відомо, зараз, банки втратили вже майже 1 трильйон рублів. Щомісяця сума виведених коштів зростає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Російські ЗМІ повідомляють, що така ситуація виникла внаслідок відключення мобільного інтернету. Себто ці обставини спровокували збільшення попиту на готівку. Проте реальність усе ж дещо інша.

Насправді відтік коштів пояснюється:

погіршенням економічної ситуації, зокрема, через війну;

впливом санкцій;

зниженням ставок за депозитами;

зменшенням доходів населення;

збільшенням негативних очікувань з боку бізнесу.

Чим сильніше риторика російської пропаганди розходиться з реальним життям, і чим сильніше тиск влади на бізнес з метою отримати більше коштів на війну, тим менше в росіян довіри до банків і держави. Попри всі намагання Кремля створити ілюзію благополуччя, продовження війни проти України заганяє російську економіку все глибше в кризу,

– зазначає ЦПД.

Що ще важливо знати про російську економіку зараз?