Субсидію можуть скасувати: кому треба терміново звернутися до ПФУ

Органи, що адмініструють виплату житлових субсидій, посилили перевірку даних отримувачів. У зв’язку з цим окремим категоріям громадян необхідно актуалізувати інформацію, якщо вони не хочуть втратити право на виплати.

Що треба зробити, аби не втратити субсидію?

Річ у тім, що у березні 2026 року Пенсійний фонд України ініціював додаткову перевірку окремих субсидіантів і почав вимагати уточнення інформації, що впливає на право на допомогу.

У разі ігнорування таких запитів виплати можуть не лише призупинити, а й визнати надміру отриманими з подальшим обов’язком повернення коштів.

Передусім це стосується громадян, у яких відбулися зміни персональних або соціально-економічних обставин:

Йдеться про оновлення паспортних даних, зміну прізвища чи контактної інформації, відкриття нового банківського рахунку..

А також зміну статусу зайнятості - працевлаштування, звільнення або початок підприємницької діяльності.

Усі такі зміни безпосередньо впливають на розрахунок субсидії, тому їх необхідно повідомляти у визначені строки: як правило, протягом 10 днів.

Як передавати актуальну інформацію ПФУ?

Передати оновлену інформацію можна кількома способами: через електронний кабінет на офіційному порталі, особисто у сервісному центрі, поштовим відправленням або через роботодавця, якщо зміни пов’язані з трудовими відносинами.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що своєчасне оновлення даних – це не формальність, а обов’язкова умова для збереження права на субсидію. Саме актуальність інформації визначає коректність нарахувань і дозволяє уникнути фінансових ризиків для отримувачів державної підтримки.

