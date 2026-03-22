Субсидію можуть скасувати: кому треба терміново звернутися до ПФУ
- У березні 2026 року Пенсійний фонд України ініціював додаткову перевірку даних деяких субсидіантів, вимагаючи уточнення інформації, яка впливає на право на допомогу.
- Необхідно повідомляти про зміни персональних або соціально-економічних обставин, таких як зміна прізвища чи статусу зайнятості, протягом 10 днів через електронний кабінет, особисто, поштовим відправленням або через роботодавця.
Органи, що адмініструють виплату житлових субсидій, посилили перевірку даних отримувачів. У зв’язку з цим окремим категоріям громадян необхідно актуалізувати інформацію, якщо вони не хочуть втратити право на виплати.
Що треба зробити, аби не втратити субсидію?
Річ у тім, що у березні 2026 року Пенсійний фонд України ініціював додаткову перевірку окремих субсидіантів і почав вимагати уточнення інформації, що впливає на право на допомогу.
У разі ігнорування таких запитів виплати можуть не лише призупинити, а й визнати надміру отриманими з подальшим обов’язком повернення коштів.
Передусім це стосується громадян, у яких відбулися зміни персональних або соціально-економічних обставин:
- Йдеться про оновлення паспортних даних, зміну прізвища чи контактної інформації, відкриття нового банківського рахунку..
- А також зміну статусу зайнятості - працевлаштування, звільнення або початок підприємницької діяльності.
Усі такі зміни безпосередньо впливають на розрахунок субсидії, тому їх необхідно повідомляти у визначені строки: як правило, протягом 10 днів.
Як передавати актуальну інформацію ПФУ?
Передати оновлену інформацію можна кількома способами: через електронний кабінет на офіційному порталі, особисто у сервісному центрі, поштовим відправленням або через роботодавця, якщо зміни пов’язані з трудовими відносинами.
У Пенсійному фонді підкреслюють, що своєчасне оновлення даних – це не формальність, а обов’язкова умова для збереження права на субсидію. Саме актуальність інформації визначає коректність нарахувань і дозволяє уникнути фінансових ризиків для отримувачів державної підтримки.
Чи буде субсидія після закінчення опалювального сезону?
Після завершення опалювального сезону субсидія в Україні не скасовується, однак змінюється порядок її нарахування. Із травня починається неопалювальний період, у межах якого допомога для більшості отримувачів продовжується автоматично.
Водночас сума виплат переглядається. Оскільки витрати на опалення більше не враховуються, субсидія розраховується лише на інші комунальні послуги: газ для приготування їжі, електроенергію, воду. Через це її розмір зазвичай суттєво зменшується.
Автоматичне перепризначення можливе лише за умови, що у домогосподарстві не відбулося змін. Йдеться про склад сім’ї, рівень доходів, зайнятість або банківські реквізити. Якщо такі зміни були, необхідно повторно звернутися до Пенсійного фонду та подати оновлені дані.