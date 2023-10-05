Перш за все варто додати, що йдеться про об'єкти нерухомості у Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, які коштують від 10 мільйонів доларів. Загалом з січня до вересня 2023 року цей ринок заробив майже 5 мільярдів доларів.

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Бум на ринку елітної нерухомості у Дубаї

Згідно з останнім звітом, за третій квартал 2023 року обсяги продажів у секторі елітної нерухомості оцінюють майже у 1,6 мільярда доларів. Для порівняння, роком раніше цей показник становив 1,3 мільярда доларів за аналогічний період. Додають, що найчастіше купують будинки за готівку.

Варто виділити! У компанії Knight Frank додали, що загальна кількість угод про продажі об'єктів елітної нерухомості, вартість яких стартує від 10 мільйонів доларів, з початку 2023 року сягнула рекордного рівня. Йдеться про 277 угод. Таким чином, це місто у першому півріччі підтвердило свій статус передового ринку для продажу елітної нерухомості, випередивши Нью-Йорк, Лондон та Гонконг.

Найбільше місто ОАЕ прагне приваблювати людей та капітал, аби забезпечити довготривале економічне зростання у рамках нової моделі, яка зорієнтована на такі фактори:

Інвестиції у нерухомість;

Туризм;

Притоки іноземного капіталу.

Бум на ринку нерухомості у Дубаї підтримують росіяни. Річ у тому, що серед них зростає попит прямо під час повномасштабної війни Росії проти України. Ще одна причина – простіші правила проживання.

Що ще варто знати про російські активи в ОАЕ: