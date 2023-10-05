Перш за все варто додати, що йдеться про об'єкти нерухомості у Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, які коштують від 10 мільйонів доларів. Загалом з січня до вересня 2023 року цей ринок заробив майже 5 мільярдів доларів.
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Бум на ринку елітної нерухомості у Дубаї
Згідно з останнім звітом, за третій квартал 2023 року обсяги продажів у секторі елітної нерухомості оцінюють майже у 1,6 мільярда доларів. Для порівняння, роком раніше цей показник становив 1,3 мільярда доларів за аналогічний період. Додають, що найчастіше купують будинки за готівку.
Найбільше місто ОАЕ прагне приваблювати людей та капітал, аби забезпечити довготривале економічне зростання у рамках нової моделі, яка зорієнтована на такі фактори:
- Інвестиції у нерухомість;
- Туризм;
- Притоки іноземного капіталу.
Бум на ринку нерухомості у Дубаї підтримують росіяни. Річ у тому, що серед них зростає попит прямо під час повномасштабної війни Росії проти України. Ще одна причина – простіші правила проживання.
Що ще варто знати про російські активи в ОАЕ:
- Ще у червні 2022 року Об'єднані Арабські Емірати стали притулком для суперяхт та літаків російських олігархів. Також саме у цій країні вони ховали свої "брудні гроші" від санкцій Заходу;
- Також на початку 2023 року ОАЕ видали ліценцію для іноземного банку. Це став російський кредитор. Йдеться про МТС Банк. Це рішення призвело до серйозного занепокоєння у США та Європі. На Заході були стурбовані тим, що ОАЕ можуть стати новою фінансовою гаванню для Росії.