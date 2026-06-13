Українців попередили про тисячні штрафи: за яку проблему з лічильником доведеться заплатити

Пошкоджена пломба на електролічильнику не завжди свідчить про незаконне споживання електроенергії, однак у деяких випадках вона може стати підставою для значних фінансових санкцій. Коли власникам житла загрожує штраф та від чого залежить його застосування, читайте далі.

Коли за пошкоджену пломбу можуть оштрафувати?

Власники квартир і приватних будинків несуть відповідальність за збереження електролічильника та пломб, установлених на ньому. Пошкодження або самовільне втручання в прилад обліку може обернутися не лише донарахуванням вартості необлікованої електроенергії, а й значними штрафними санкціями.

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Як пояснили у Обленерго, електролічильник вважається справним лише за умови, що захисна пломба залишається неушкодженою. Якщо її зірвали, пошкодили або виявили сліди втручання, споживач може понести відповідальність.

Коли застосовуються штрафи?

Штрафні санкції застосовуються, якщо власник помітив пошкодження пломби, але не повідомив про це оператора системи розподілу, або якщо порушення виявили під час контрольної перевірки.

У таких випадках спеціальна комісія має право визначити обсяг електроенергії, яка нібито була спожита без обліку, та здійснити відповідне донарахування. Крім цього, законодавством передбачено адміністративну відповідальність: для громадян штраф становить від 1 700 до 3 400 гривень, а для фізичних осіб-підприємців від 8 500 до 17 000 гривень.

Важливо! Окремо енергетики наголошують, що якщо буде доведено, що пломбу пошкодили навмисно для втручання в роботу лічильника та зменшення показників споживання, такі дії можуть кваліфікуватися як крадіжка електроенергії, що тягне за собою значно суворіші наслідки.

Водночас якщо лічильник розташований на сходовому майданчику багатоквартирного будинку, відповідальність за його збереження покладається на балансоутримувача або управителя будинку. У такій ситуації споживач, як правило, сплачує лише вартість повторного опломбування.

Коли пломбу можна зняти законно?

Існують ситуації, коли розпломбування електролічильника є необхідним, однак виконувати такі роботи самостійно категорично заборонено. Знімати пломбу має право лише представник оператора системи розподілу.

Необхідність у цьому може виникнути під час заміни або ремонту електропроводки, встановлення нового автоматичного вимикача перед лічильником чи перенесення приладу обліку в інше місце відповідно до технічної документації.

Після завершення робіт оператор повторно опломбовує лічильник та підтверджує його готовність до експлуатації.

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