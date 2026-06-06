Чи можна відмовитись від повірки лічильника?

Повірка лічильників води залишається обов'язковою процедурою для всіх споживачів, які використовують індивідуальні прилади обліку. Вона необхідна для підтвердження справності лічильника та правильності нарахувань за спожиті комунальні послуги, повідомляє ДП "Львівстандартметрологія".

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Попри це, багато українців цікавляться, чи можна відмовитися від перевірки та хто має оплачувати її проведення. Відповідь залежить від норм законодавства та умов договору з постачальником послуг.

Чи дозволяє закон відмовитися від повірки?

Чинні правила не передбачають можливості відмовитися від періодичної повірки лічильника без наслідків. Законодавство зобов'язує проводити таку процедуру через визначені проміжки часу, як правило, один раз на чотири роки або після ремонту приладу.

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Якщо власник не пройде повірку вчасно, показники лічильника можуть втратити статус офіційних для проведення розрахунків. У такому разі порядок нарахування плати за водопостачання визначатиметься відповідно до чинних правил та умов договору.

Хто платить за повірку?

Витрати на перевірку індивідуальних лічильників не завжди покладаються на споживача. Все залежить від того, який договір укладено між сторонами.

За індивідуальної моделі обслуговування оплату повірки, ремонту, демонтажу та встановлення приладу зазвичай здійснює його власник або інша сторона, визначена договором.

Якщо ж будинок обслуговується за колективним договором, організацію повірки забезпечує виконавець комунальної послуги, а відповідні витрати можуть покриватися за рахунок абонентської плати.

Як проходить перевірка лічильника?

Проводити повірку мають право лише спеціалізовані метрологічні організації та акредитовані лабораторії.

Довідково: Стандартна процедура передбачає демонтаж приладу, його перевірку та повторне встановлення. Також існує можливість провести повірку без демонтажу, однак така послуга зазвичай коштує дорожче.

Споживача повинні повідомити про планову перевірку щонайменше за місяць до її проведення. Якщо ж ініціатором виступає сам власник лічильника, інформацію про дату виконання робіт мають надати протягом трьох днів.

Що робити, якщо лічильник не пройшов повірку?