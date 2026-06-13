Когда могут оштрафовать за поврежденную пломбу?

Владельцы квартир и частных домов несут ответственность за сохранность электросчетчика и пломб, установленных на нем. Повреждение или самовольное вмешательство в прибор учета может обернуться не только доначислением стоимости неучтенной электроэнергии, но и значительными штрафными санкциями.

Интересно Поверка счетчиков воды в Украине: можно ли отказаться

Как пояснили в Облэнерго, электросчетчик считается исправным только при условии, что защитная пломба остается неповрежденной. Если ее сорвали, повредили или обнаружили следы вмешательства, потребитель может понести ответственность.

Когда применяются штрафы?

Штрафные санкции применяются, если владелец заметил повреждение пломбы, но не сообщил об этом оператору системы распределения, или если нарушение выявили во время контрольной проверки.

В таких случаях специальная комиссия имеет право определить объем электроэнергии, которая якобы была потреблена без учета, и произвести соответствующий доначисление. Кроме того, законодательством предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составляет от 1 700 до 3 400 гривен, а для физических лиц-предпринимателей — от 8 500 до 17 000 гривен.

Важно! Отдельно энергетики отмечают, что если будет доказано, что пломбу повредили умышленно для вмешательства в работу счетчика и уменьшения показателей потребления, такие действия могут квалифицироваться как кража электроэнергии, что влечет за собой значительно более суровые последствия.

В то же время, если счетчик расположен на лестничной площадке многоквартирного дома, ответственность за его сохранность возлагается на балансодержателя или управляющего домом. В такой ситуации потребитель, как правило, оплачивает только стоимость повторной опломбировки.

Когда пломбу можно снять законно?

Существуют ситуации, когда распломбировка электросчетчика необходима, однако выполнять такие работы самостоятельно категорически запрещено. Снимать пломбу имеет право только представитель оператора системы распределения.

Необходимость в этом может возникнуть при замене или ремонте электропроводки, установке нового автоматического выключателя перед счетчиком или переносе прибора учета в другое место в соответствии с технической документацией.

После завершения работ оператор повторно опломбирует счетчик и подтверждает его готовность к эксплуатации.

Как можно сэкономить на оплате электроэнергии?