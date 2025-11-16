Майже половина вартості золота: скільки коштує платина та паладій

Паладій та платина використовується як в ювелірній справі, так і хімічній та автомобільній галузі. Відтак платина залишається дорожчою за паладій у перерахунку на грам та унцію.

Яка вартість паладію та платини в Україні?

За встановленими закупівельними цінами на дорогоцінні метали від НБУ, станом на 14 листопада, грам банківської платини коштує дорожче, аніж паладій, але дешевше, аніж золото, передає 24 Канал.

Таким чином, курси металів становлять:

Платина – 2 170,24 гривні за грам,

Паладій – 1 990,27 гривні за грам.

Водночас за тройську унцію цих металів в середньому треба буде віддати від 59 тисяч гривень до понад 65 тисяч гривень.

За даними "Мінфіну" з посиланням на дані НБУ, станом на 17 листопада, курс металів такий:

Паладій – 59 181,68 гривні за унцію,

Платина – 65 248,39 гривні за унцію

Водночас як зазначається в TradingEconomics, зараз платина на світовому ринку котирується на рівні 1 544,80 долара за унцію. А вартість паладію встановлена на рівні 1 406 доларів за унцію.

Зверніть увагу! Одна тройська унція дорівнює 31,10 грамам металу.

Як відрізняється вартість платини відповідно до проби?