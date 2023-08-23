Участь у саміті BRICS беруть Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка та Росія. Захід буде тривати до 24 серпня 2023 року.

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Путін про долар та санкції проти Росії

Виступ російського тирана Путіна привернув увагу відразу з кількох причин. По-перше, очільник Кремля не зумів приїхати особисто на саміт у Південній Африці. Усе через орден на арешт для Володимира Путіна від Міжнародного кримінального суду.

По-друге, російський президент "розкритикував" санкції країн Заходу та закликав учасників саміту відмовитися від долара. Зокрема, він вважає, що торгові обмеження, які зараз діють стосовно Росії, – це незаконна практика санкцій, а також незаконне замороження активів суверенних держав. За його словами, це підриває усі норми та основи вільної торгівлі.

Крім того, Путін підняв тему відмови від долара США. Мовляв, потрібно більш активно використовувати місцеві валюти під час торгівлі. За його словами, "об'єктивний, безповоротний процес дедоларизації наших економічних зв'язків набирає оберти".

Проте варто пам'ятати, що Росія наразі майже виключена із міжнародної платіжної системи, де головною валютою є саме долар США. Це результат повномасштабного та абсолютно неспровокованого вторгнення Росії в Україну.

До теми! Американський інвестор та мільярдер Воррен Баффет вважає, що ще, щонайменше, кілька десятиліть статусу долара США на глобальній арені нічого не загрожує.

Обвал російського рубля: