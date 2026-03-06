Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 6 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,45 гривні (-15 копійок), а продаж по 43,99 гривні (-11 копійок).
- Купівля євро проходить по 50,40 гривні (-20 копійок), а продаж – по 51,19 гривні (-11 копійок).
Дивіться також Долар шалено росте, євро коливається: чи загрожує гривні ситуація на Близькому Сході
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,80 гривні (-17 копійок), а продаж – по 43,98 гривні (-22 копійки).
- Натомість купівля євро проходить по 51 гривні (-15 копійок), а продаж – по 51,25 гривні (-25 копійок).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,17 гривні (-4 копійки), а продають – по 43,92 гривні (+1 копійка).
- Євро купують по 50,67 гривні (-1 копійка), а продають – по 51,45 гривні (+4 копійки).
Що буде з курсом валют далі?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що оскільки найважча зима вже позаду, бізнесу стане легше оговтатися й знову взятися "до справи".
Ба більше, березень не принесе цінового шоку, оскільки помірне зростання споживчих цін прогнозують у межах інфляційних очікувань.
Наразі рекордні міжнародні резерви дозволяють Нацбанку гнучко діяти, зокрема проводити валютні інтервенції для підтримання курсової рівноваги.