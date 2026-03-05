Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 5 березня торгується по 43,71 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 26 копійок проти 4 березня. Офіційний курс євро становить 50,83 гривні, отже його ціна зросла ще на 38 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 6 березня курс валют буде таким:

долар – 43,80 гривні (+9 копійок) – новий історичний максимум;

євро – 50,90 гривні (+7 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 5 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,55 гривні , а продаж – по 44,20 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,97 гривні , а продаж – по 44,20 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,52 гривні, а продаж – по 44,30 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 5 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,60 гривні , а продаж – по 51,40 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,15 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,87 гривні, а продаж – по 51,65 гривні.

Що буде з гривнею далі?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин припустив, як на тлі подій у світі зміниться офіційний курс валют в Україні. За його словами, євро не опуститься нижче 50 гривень, а для долара позначка в 44 гривні вже цілком можлива.

Натомість директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий каже, що попри напружений геополітичний фон, поки безпосереднього впливу на український валютний ринок немає.

До слова, так званою "подушкою безпеки" залишаються рекордні валютні резерви Нацбанку, які на початку року сягали майже 60 мільярдів доларів.