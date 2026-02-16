Хто має право на безоплатний проїзд?

Мова йде про автобуси, трамваї, тролейбуси тощо, про що зазначають у Департаменті соціальної та ветеранської політики.

Не платити за проїзд можуть такі особи:

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції гідності;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

особа, яка супроводжує людину з інвалідністю внаслідок війни I групи (на безоплатний проїзд має право лише одна людина);

реабілітовані особи;

українці, які віднесені до категорії I, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до категорії 2;

діти, що мають інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;

особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи;

діти з інвалідністю; особа, яка супроводжує осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (теж не більше однієї людини);

військові, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій;

батьки військових, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби; член сім'ї померлого ветерана війни;

особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб;

колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;

колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю;

ветерани;

діти з багатодітних сімей та батьки;

пенсіонери за віком;

непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Зверніть увагу! Учні закладів загальної середньої освіти можуть не платити за проїзд з 1 вересня по 1 липня, так само як і курсанти вищих військових навчальних закладів.

Видача талонів на пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється органом місцевого самоврядування. Про це повідомляють у Дії.

Для цього потрібно подати заяву на отримання послуги можна особисто або через законного представника – поштою. Надається заява, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документ, що підтверджує право на пільги.

Важливо! Водночас для користування безоплатним проїздом військовим достатньо показати посвідчення УБД, а пенсіонерам – пенсійне посвідчення. Однак у столиці пенсіонерам потрібна "Картка киянина", а у Львові – карта Леокарт.

Що ще слід знати про безоплатний проїзд?