Хто має право на безоплатний проїзд?

Мова йде про автобуси, трамваї, тролейбуси тощо, про що зазначають у Департаменті соціальної та ветеранської політики.

Читайте також Uklon працюватиме в комендантську годину ще у 7 містах: яку знижку можна отримати

Не платити за проїзд можуть такі особи:

  • учасники бойових дій;
  • постраждалі учасники Революції гідності;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • особа, яка супроводжує людину з інвалідністю внаслідок війни I групи (на безоплатний проїзд має право лише одна людина);
  • реабілітовані особи;
  • українці, які віднесені до категорії I, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до категорії 2;
  • діти, що мають інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;
  • особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи;
  • діти з інвалідністю; особа, яка супроводжує осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (теж не більше однієї людини);
  • військові, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій;
  • батьки військових, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби; член сім'ї померлого ветерана війни;
  • особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб;
  • колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;
  • колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю;
  • ветерани;
  • діти з багатодітних сімей та батьки;
  • пенсіонери за віком;
  • непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Зверніть увагу! Учні закладів загальної середньої освіти можуть не платити за проїзд з 1 вересня по 1 липня, так само як і курсанти вищих військових навчальних закладів.

Видача талонів на пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється органом місцевого самоврядування. Про це повідомляють у Дії.

Для цього потрібно подати заяву на отримання послуги можна особисто або через законного представника – поштою. Надається заява, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документ, що підтверджує право на пільги.

Важливо! Водночас для користування безоплатним проїздом військовим достатньо показати посвідчення УБД, а пенсіонерам – пенсійне посвідчення. Однак у столиці пенсіонерам потрібна "Картка киянина", а у Львові – карта Леокарт.

Що ще слід знати про безоплатний проїзд?

  • Зокрема пільговики часто повинні платити за проїзд в Україні. Наприклад, якщо йдеться про міжміські автобуси, потяги та таксі. Щодо маршрутних таксі – правила користування ними визначає місцева влада.

  • Водночас знижку на таксі мають українці, які прибувають до великих міст після опівночі. Свою допомогу пропонують Uklon та Bolt.