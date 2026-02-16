Хто має право на безоплатний проїзд?
Мова йде про автобуси, трамваї, тролейбуси тощо, про що зазначають у Департаменті соціальної та ветеранської політики.
Не платити за проїзд можуть такі особи:
- учасники бойових дій;
- постраждалі учасники Революції гідності;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- особа, яка супроводжує людину з інвалідністю внаслідок війни I групи (на безоплатний проїзд має право лише одна людина);
- реабілітовані особи;
- українці, які віднесені до категорії I, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до категорії 2;
- діти, що мають інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;
- особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи;
- діти з інвалідністю; особа, яка супроводжує осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (теж не більше однієї людини);
- військові, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій;
- батьки військових, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби; член сім'ї померлого ветерана війни;
- особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб;
- колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;
- колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю;
- ветерани;
- діти з багатодітних сімей та батьки;
- пенсіонери за віком;
- непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Зверніть увагу! Учні закладів загальної середньої освіти можуть не платити за проїзд з 1 вересня по 1 липня, так само як і курсанти вищих військових навчальних закладів.
Видача талонів на пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється органом місцевого самоврядування. Про це повідомляють у Дії.
Для цього потрібно подати заяву на отримання послуги можна особисто або через законного представника – поштою. Надається заява, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документ, що підтверджує право на пільги.
Важливо! Водночас для користування безоплатним проїздом військовим достатньо показати посвідчення УБД, а пенсіонерам – пенсійне посвідчення. Однак у столиці пенсіонерам потрібна "Картка киянина", а у Львові – карта Леокарт.
Що ще слід знати про безоплатний проїзд?
Зокрема пільговики часто повинні платити за проїзд в Україні. Наприклад, якщо йдеться про міжміські автобуси, потяги та таксі. Щодо маршрутних таксі – правила користування ними визначає місцева влада.
Водночас знижку на таксі мають українці, які прибувають до великих міст після опівночі. Свою допомогу пропонують Uklon та Bolt.