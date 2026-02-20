Скільки треба стажу, щоб піти на пенсію зараз?

На мінімум кількості стажу впливає вік особи, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також По 4 500 гривень на кожного члена родини: в Україні запустили нову допомогу

У 2026 році ці показники відредагували. Наразі вони такі:

для виходу на пенсію у 60 років, мінімум складає – 33 роки стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Який розмір пенсії при стажі 35 років?

Стажу 35 років достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років. При розрахунках також врахуємо, що:

особа виходить на пенсію на загальних умовах;

мала дохід – 10 тисяч гривень.

За вказаних умов, виплата у 60 років мала б складати – майже 3,8 тисячі гривень.



Розмір пенсії, якщо стаж 30 років і дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63 роки пенсія вже буде більша. Вона сягне орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.



Який розмір пенсії, якщо маєш стаж 30 років і дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

А уже в 65 років пенсія буде найбільша. Виплата складе – майже 5 тисяч гривень.



Розмір пенсії при стажі 30 років і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.

Що важливо знати пенсіонерам зараз?