Пенсія зросте до 16 500 гривень: хто потрапив до списку на підвищення

Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС можуть отримувати одразу кілька видів пенсійних виплат від держави. Від чого залежить їх призначення та як формується загальна сума, читайте далі.

Хто може отримати 16 500 мінімальної пенсії?

В Україні частина громадян із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС може отримувати пенсію на рівні близько 16 500 гривень і вище. Такий розмір виплат можливий для осіб з інвалідністю, якщо встановлено прямий зв’язок захворювання з наслідками катастрофи, розповідає Пенсійний фонд.

Рівень забезпечення у цих випадках суттєво відрізняється від стандартних пенсій і формується за окремими правилами. Пенсійне забезпечення для постраждалих від ЧАЕС є багаторівневим.

Зверніть увагу! Воно включає не лише базову пенсію за віком або по інвалідності, а й додаткову державну виплату. Її розмір залежить від категорії постраждалого та групи інвалідності, що в підсумку формує загальну суму.

Для осіб першої категорії, зокрема ліквідаторів, передбачені підвищені додаткові виплати. Так, для людей з інвалідністю І групи така доплата становить понад 470 гривень, ІІ групи вже близько 380 гривень, ІІІ групи майже 285 гривень.

Якщо ж інвалідність пов’язана з Чорнобильською катастрофою, але особа не є ліквідатором, суми нижчі – приблизно від 170 до 340 гривень залежно від групи.

Для інших категорій постраждалих (2 – 4) додаткові виплати ще менші – у межах від 50 до 170 гривень. Аналогічний рівень підтримки передбачений і для дітей з інвалідністю або осіб із променевою хворобою, спричиненою аварією.

Як визначається мінімальна пенсія чорнобильця?

Ключова особливість пенсій чорнобильців це те, що мінімальні гарантії для цієї категорії визначаються не у фіксованих сумах, а як частка від середньої заробітної плати по країні, розповідає ПФУ.

Довідково! Станом на зараз базовим показником є понад 20 600 гривень, і саме від нього розраховуються мінімальні рівні пенсій для ліквідаторів з інвалідністю.

Водночас навіть у межах однієї категорії розмір пенсії може відрізнятися. На нього впливають страховий стаж, рівень заробітної плати та індивідуальні обставини призначення.

