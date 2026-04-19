Кому і за що планують доплачувати військовим?

Держава розглядає запровадження нової цільової виплати для військовослужбовців, а самедодаткових коштів на підтримку фізичної витривалості та відновлення. Ідея закладена у змінах до законодавства про соціальний захист військових і передбачає більш прикладний підхід до забезпечення під час служби.

Причина проста – наразі військові часто самостійно купують спеціалізоване харчування та дієтичні добавки. А це не лише додаткові витрати, а й ризик для здоров’я через відсутність контролю за якістю та складом таких продуктів.

Нова виплата має частково закрити цю потребу. Однак вона не буде універсальною, тому її планують надавати тим, хто:

бере участь у бойових діях;

проходить підготовку у навчальних центрах;

працює інструкторами.

Тобто для тих, хто відноситься категорії військових із підвищеним рівнем фізичних навантажень, де питання відновлення організму має критичне значення.

Нагадуємо! Окрім базових виплат, нагадує Міноборони, для військовослужбовців передбачені щомісячні надбавки за умови служби. Найпоширеніша доплата – це за безпосередню участь у бойових діях. Вона нараховується пропорційно часу перебування в зоні виконання бойових завдань.

Як працюватиме механізм виплат для військових?

Надбавку планують нараховувати раз на рік. Орієнтовний розмір її становитиме на рівні трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на початок року.

Важливо! Використати ці кошти можна буде лише за цільовим призначенням на дієтичні добавки та спеціалізовані продукти для підтримки організму. Купівля передбачена у визначених торгових точках, а перелік дозволених товарів формуватимуть державні органи.

Фактично мова йде про перехід від неформальних витрат до системної підтримки, де держава частково бере на себе витрати на відновлення військових.

Які ще є доплати для військових?