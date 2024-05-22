Підсанкційний Михайло Фрідман вимагає від Люксембургу майже 16 мільярдів доларів, – ЗМІ
Джерело:"Економічна правда"
Відомий російський олігарх Михайло Фрідман, який потрапив під санкції Заходу, прагне отримати від Люксембургу фінансову компенсацію на мільярди доларів. Усе через активи Фрідмана в країні.
Михайло Фрідман запропонував владі Люксембургу почати мирні переговори щодо виплати йому компенсації у розмірі 15,8 мільярда доларів. Повідомляють, що адвокати підсанкційного олігарха надіслали відповідний запит ще у лютому.
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Фрідман вимагає фінансову компенсацію від Люксембургу
Головна підстава для такої пропозиції – Люксембург заморозив активи Фрідмана у рамках санкцій Європейського Союзу. Російський олігарх вважає, що Люксембург зробив це незаконно. Влада європейської країни поки що не дала відповіді Михайлу Фрідману.
Російський олігарх прагне отримати компенсацію саме у розмірі 15,8 мільярда доларів, оскільки саме так він оцінює вартість заморожених активів. Додають, що це приблизна цифра, оскільки він не може знайти у ЄС експертів, які б погодилися провести професійну оцінку активів. Крім того, люксембурзьким компаніям заборонено надавати Фрідману фінансову інформацію.
Михайло Фрідман додав, що Люксембург, заморозивши його активи, порушив двосторонній інвестиційний договір 1989 року між Бельгією і Люксембургом з одного боку і Радянським Союзом (і Росією як його правонаступницею) з іншого.