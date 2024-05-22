Зокрема, Бразилія закликає створити таку систему, яка змусить багатіїв платити більше податків, а не уникати їх шляхом декларування прибутків в офшорах.

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Новий план для оподаткування багатіїв

Поряд з міністрами фінансів Бразилії та Франції, чиновники з Іспанії, Німеччини та Південної Африки обговорювали план, згідно з яким мільярдери мають щороку сплачуватимуть податки у розмірі не менше 2% від їхнього загального статку.

Головний задум полягає в тому, аби країни могли отримувати більше податків. Ще одна ціль – зменшення розриву у доходах, який стрімко зріс за останнє десятиліття. Загалом додають, що новий план є певним "повторенням" мінімального корпоративного податку, який схвалили країни G20 у 2021 році.

Нагадаємо, що про посилення проблеми нерівності доходів попереджали як у МВФ, так і в ООН. Тоді виокремлювали наслідки пандемії коронавірусу для світу, а також прогнозували потенційні тренди у суспільстві та пропонували план дій для розв'язання цієї проблеми.

Реакція США

Наприкінці цього тижня очільниця Мінфіну США Джанет Єллен планує провести зустріч зі своїми колегами з країн G7, де вони будуть обговорювати податкове питання.

Повідомляють, що Єллен не буде підтримувати ініціативу Бразилії. Мовляв, це не те, під чим можуть підписатися США. За словами чиновниці, у США вірять у прогресивне оподаткування, тоді як вони не готові підтримати створення та запровадження "якогось загального глобального механізму оподаткування мільярдерів з перерозподілом доходів".