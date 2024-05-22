Подсанкционный Михаил Фридман требует от Люксембурга почти 16 миллиардов долларов, – СМИ
Источник:"Экономическая правда"
Известный российский олигарх Михаил Фридман, который попал под санкции Запада, стремится получить от Люксембурга финансовую компенсацию на миллиарды долларов. Все из-за активов Фридмана в стране.
Михаил Фридман предложил властям Люксембурга начать мирные переговоры по выплате ему компенсации в размере 15,8 миллиарда долларов. Сообщают, что адвокаты подсанкционного олигарха направили соответствующий запрос еще в феврале.
Обратите внимание В G20 предложили глобальный налог на богатство миллиардеров: почему США против
Фридман требует финансовую компенсацию от Люксембурга
Главное основание для такого предложения – Люксембург заморозил активы Фридмана в рамках санкций Европейского Союза. Российский олигарх считает, что Люксембург сделал это незаконно. Власти европейской страны пока не дали ответа Михаилу Фридману.
Российский олигарх стремится получить компенсацию именно в размере 15,8 миллиарда долларов, поскольку именно так он оценивает стоимость замороженных активов. Добавляют, что это приблизительная цифра, поскольку он не может найти в ЕС экспертов, которые бы согласились провести профессиональную оценку активов. Кроме того, люксембургским компаниям запрещено предоставлять Фридману финансовую информацию.
Михаил Фридман добавил, что Люксембург, заморозив его активы, нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и Советским Союзом (и Россией как его правопреемницей) с другой.