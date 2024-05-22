Михайло Фрідман запропонував владі Люксембургу почати мирні переговори щодо виплати йому компенсації у розмірі 15,8 мільярда доларів. Повідомляють, що адвокати підсанкційного олігарха надіслали відповідний запит ще у лютому.

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Фрідман вимагає фінансову компенсацію від Люксембургу

Головна підстава для такої пропозиції – Люксембург заморозив активи Фрідмана у рамках санкцій Європейського Союзу. Російський олігарх вважає, що Люксембург зробив це незаконно. Влада європейської країни поки що не дала відповіді Михайлу Фрідману.

Російський олігарх прагне отримати компенсацію саме у розмірі 15,8 мільярда доларів, оскільки саме так він оцінює вартість заморожених активів. Додають, що це приблизна цифра, оскільки він не може знайти у ЄС експертів, які б погодилися провести професійну оцінку активів. Крім того, люксембурзьким компаніям заборонено надавати Фрідману фінансову інформацію.

До теми! Нагадаємо, що на початку 2024 року Михайло Фрідман подав позов до суду на понад 1 мільярд доларів проти України. Усе через націоналізацію "Сенс Банку". Банком володіли росіяни. Головними бенефіціарами були олігархи, проти яких РНБО запровадила санкції: Андрій Косогов (40,96% акціями банку), Петро Авен (12,4%), Михайло Фрідман (32,86%).

Михайло Фрідман додав, що Люксембург, заморозивши його активи, порушив двосторонній інвестиційний договір 1989 року між Бельгією і Люксембургом з одного боку і Радянським Союзом (і Росією як його правонаступницею) з іншого.