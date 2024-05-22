Михаил Фридман предложил властям Люксембурга начать мирные переговоры по выплате ему компенсации в размере 15,8 миллиарда долларов. Сообщают, что адвокаты подсанкционного олигарха направили соответствующий запрос еще в феврале.

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Фридман требует финансовую компенсацию от Люксембурга

Главное основание для такого предложения – Люксембург заморозил активы Фридмана в рамках санкций Европейского Союза. Российский олигарх считает, что Люксембург сделал это незаконно. Власти европейской страны пока не дали ответа Михаилу Фридману.

Российский олигарх стремится получить компенсацию именно в размере 15,8 миллиарда долларов, поскольку именно так он оценивает стоимость замороженных активов. Добавляют, что это приблизительная цифра, поскольку он не может найти в ЕС экспертов, которые бы согласились провести профессиональную оценку активов. Кроме того, люксембургским компаниям запрещено предоставлять Фридману финансовую информацию.

К теме! Напомним, что в начале 2024 года Михаил Фридман подал иск в суд на более 1 миллиарда долларов против Украины. Все из-за национализации "Сенс Банка". Банком владели россияне. Главными бенефициарами были олигархи, против которых СНБО ввел санкции: Андрей Косогов (40,96% акциями банка), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%).

Михаил Фридман добавил, что Люксембург, заморозив его активы, нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и Советским Союзом (и Россией как его правопреемницей) с другой.