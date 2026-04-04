Коли з'явився перший банк в Україні і як склалася його доля

Історія банківської системи України розпочалася не десять, і навіть не тридцять років тому, а ще з ХІХ століття. Саме тоді на українських землях з’явився перший приватний банк, який дав поштовх до появи інших фінансових установ.

Яким був перший банк?

Першим був Київський приватний комерційний банк, який розпочав свою роботу у Києві 20 жовтня 1868 року, пише Національна бібліотека імені І.В. Вернадського.

Його поява стала результатом масштабних економічних реформ у Російській імперії кінця 1850-х – початку 1860-х років. Банк одразу став важливим фінансовим центром.

Поява Київського приватного комерційного банку дала поштовх до розвитку всієї банківської системи. У другій половині ХІХ століття в Україні активно відкривалися нові фінансові установи.

Із 39 акціонерних банків Російської імперії 10 працювали саме на українських територіях. Серед них:

Харківський торговий банк;

Одеський комерційний банк;

Миколаївський комерційний банк;

Катеринославський банк та інші.

Паралельно розвивалися міські громадські банки, які фінансували локальний бізнес. Наприклад, київські установи підтримували цукрову та борошномельну промисловість, а харківські й катеринославські – вугільну та металургійну галузі.

Зауважте! До кінця ХІХ століття в Україні діяло вже понад 30 міських банків, які контролювалися міськими думами.

Що сталося з першим банком?

Під час Української революції у 1917 році банківська система отримала шанс стати незалежною.

22 грудня 1917 року Центральна Рада ухвалила рішення перетворити київську контору Держбанку Росії на Український державний банк. Його першим керівником став Михайло Кривецький, пише НБУ.

Однак ці процеси перервали війна та політичні потрясіння. Після того як більшовики у 1918 році захопили Київ, вони фактично знищили українську банківську систему:

відкривали банківські сейфи;

вилучали кошти;

конфісковували золото;

та переводили активи до російських фінансових установ.

Приватні банки, включно з Київським приватним комерційним банком, припинили існування.

Останні спроби зберегти український Державний банк завершилися евакуацією його установ за межі країни у 1920 році.

Доля і місце перебування документації та архіву Держбанку невідома. Все вивезено німцями у серпні 1944 року

– розповіли в НБУ.

Важливо! Лише через десятиліття Україна знову отримала шанс на власну фінансову систему. Після проголошення державного суверенітету у 1990 році було створено Національний банк України. У 1991 році ухвалили закон "Про банки і банківську діяльність", який заклав основу сучасної дворівневої банківської системи з центральним банком і комерційними установами.

