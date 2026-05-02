Перевірте свої гаманці – які гривні підробляють найчастіше
- У 2025 році рівень підроблення гривень знизився, тож на мільйон справжніх банкнот припадало лише 1,7 фальшивих.
- За даними Нацбанку, найчастіше в Україні підробляють гроші старого зразка, передусім 500 гривень 2006 року.
У 2025 році рівень підроблення гривень знизився утричі, порівнюючи з 2024 роком. Так, на мільйон справжніх купюр припадало лише близько 1,7 фальшивих – це найнижчий показник з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Які гривні підробляють найчастіше?
Про це свідчать дані моніторингу стану вилучення з обігу банкнот Нацбанку. Отже, система захисту гривні залишається на рівні з іншими провідними валютами світу.
Насамперед варто зазначити, що рівень підроблення знизився завдяки поступовій заміні старих банкнот на нові з кращим захистом, а також активній роботі правоохоронців.
У 2025 році з обігу вилучали такі фальшиві купюри:
- аж 80% від загальної кількості – номіналом 500 гривень;
- 13% – номіналом 200 гривень;
- лише 7% – номіналами 20, 50, 100 та 1 000 гривень.
Отже, найчастіше зловмисники підробляють гроші старого зразка (2003 – 2007 років випуску), передусім 500 гривень 2006 року.
Щоправда, іноді можна натрапити й на несправжні банкноти нового покоління (2014 – 2019 років). Проте вони мають низьку якість та розраховані на неуважність громадян і касирів.
Рівень підроблення гривень та євро по роках / Статистика НБУ
Банкноти сучасного покоління мають удосконалений дизайн і посилену систему захисту, тож не поступаються за дизайном і захистом банкнотам євро серії "Європа" та банкнотам доларів США серії "Нова генерація",
– наголосили в Нацбанку.
Що робити, якщо ви натрапили на підробку?
Найважливіше правило – не намагатися розрахуватися фальшивою банкнотою, адже спроби позбутися її в такий спосіб можуть розцінювати як злочин (стаття 199 ККУ).
У разі виникнення сумнівів у Нацбанку радять передавати купюри до банків для подальшої перевірки. Такі дослідження проводять безплатно, а в разі підтвердження справжності клієнту відшкодовують відповідну суму.
Нагадаємо, російські військові за допомогою БпЛА розкидали несправжні гроші на Сумщині та Чернігівщині. На папірцях ворог розмістив заклики до колабораціонізму.