Хто має право на таку доплату?

Правила надання цієї доплати до пенсії визначається постановою № 647 "Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських".

Наразі статус гірських мають такі райони у регіонах:

Закарпатський регіон: Тячівський, Мукачівський, Ужгородський, Тячівський, Хустський райони.

Івано-Франківський: Івано-Франківський, Верховинський, Калуський, Косівський, Коломийський, Надвірнянський.

Чернівецький: Вижницький, Чернівецький.

Львівський: Стрийський, Дрогобицький, Самбірський.

Зауважимо, наразі на таку допомогу мають право не тільки місцеві жителі, а й ВПО. Проте і тут є важлива умова. Переселенці, аби отримати таку допомогу, зобов'язані прожити у гірському районі понад 6 місяців.

Розмір цієї надбавки складає 20%. Згідно з рішенням уряду, її продовжать надавати до кінця поточного року, йдеться у постанові Кабміну №225.

Додатковими умовами для отримання цієї доплати є те, що:

особа не перебуває за кордоном;

не сплачує ЄСВ в іншому населеному пункті;

проживає чи працювала не менш як 6 місяців у території населеного пункту, який має статус гірського.

Чому таку виплату можуть скасувати?