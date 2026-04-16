Хто має право на таку доплату?
Правила надання цієї доплати до пенсії визначається постановою № 647 "Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських".
Наразі статус гірських мають такі райони у регіонах:
- Закарпатський регіон: Тячівський, Мукачівський, Ужгородський, Тячівський, Хустський райони.
- Івано-Франківський: Івано-Франківський, Верховинський, Калуський, Косівський, Коломийський, Надвірнянський.
- Чернівецький: Вижницький, Чернівецький.
- Львівський: Стрийський, Дрогобицький, Самбірський.
Зауважимо, наразі на таку допомогу мають право не тільки місцеві жителі, а й ВПО. Проте і тут є важлива умова. Переселенці, аби отримати таку допомогу, зобов'язані прожити у гірському районі понад 6 місяців.
Розмір цієї надбавки складає 20%. Згідно з рішенням уряду, її продовжать надавати до кінця поточного року, йдеться у постанові Кабміну №225.
Додатковими умовами для отримання цієї доплати є те, що:
- особа не перебуває за кордоном;
- не сплачує ЄСВ в іншому населеному пункті;
- проживає чи працювала не менш як 6 місяців у території населеного пункту, який має статус гірського.
Чому таку виплату можуть скасувати?
Така доплата не буде нараховуватись, якщо особа отримує пенсію чи державну допомогу в іншому населеному пункті. Також грає роль, якщо людина перебувала за кордоном понад 60 календарних днів поспіль. Виключенням з цього правила є ситуація, коли на такі обставини є обґрунтовані причини. До таких, наприклад, належить реабілітація за кордоном.
Окрім цього, доплата може не нараховуватись, якщо особа не проживає у гірському населеному пункті більш як 6 місяців поспіль. Або ж скасування відбудеться у випадку, коли особа не працює на території населеного пункту зі статусом гірського протягом аналогічного періоду.