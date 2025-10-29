Як відрізнити нові 100 доларів від підробки

У 2013 році вийшла нова доларова банкнота із номіналом 100. Ця купюра відчутно відрізняється від старого зразка, зокрема, кольором.

Як зрозуміти, що долар не підробка?

Нова банкнота номіналом 100 доларів має синій відтінок, пише 24 Канал.

Також нова банкнота має унікальні елементи захисту:

синя 3D стрічка – це об'ємний елемент захисту, який "вшитий" в папір. Ця стрічка має голографічний ефект (під певним кутом там видно дзвіночки та цифру 100);

зображення чорнильниці – на цьому малюнку приховано елемент дзвоника (його видно під кутом).

Як перевірити валюту?

Аби провести перевірку, можна звернутися в будь-який банк, зазначає регулятор. Експертизу здійснює Нацбанк.

Зверніть увагу! Така експертиза безоплатна.

Подальший розвиток подій залежить від того, чи ця банкнота справжня:

якщо ця купюра справжня, вона віддається ініціатору розслідування;

у випадку, якщо банкнота підроблена, вона вилучається.

Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення НБУ повідомляє правоохоронні органи, всі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань,

– наголошує регулятор.

Що потрібно знати про долар зараз?