Як відрізнити нові 100 доларів від підробки
- Нова 100-доларова банкнота має синій відтінок та унікальні елементи захисту, такі як синя 3D стрічка з голографічним ефектом.
- Перевірку справжності банкноти можна безкоштовно здійснити в будь-якому банку.
У 2013 році вийшла нова доларова банкнота із номіналом 100. Ця купюра відчутно відрізняється від старого зразка, зокрема, кольором.
Як зрозуміти, що долар не підробка?
Нова банкнота номіналом 100 доларів має синій відтінок, пише 24 Канал.
Також нова банкнота має унікальні елементи захисту:
- синя 3D стрічка – це об'ємний елемент захисту, який "вшитий" в папір. Ця стрічка має голографічний ефект (під певним кутом там видно дзвіночки та цифру 100);
- зображення чорнильниці – на цьому малюнку приховано елемент дзвоника (його видно під кутом).
Як перевірити валюту?
Аби провести перевірку, можна звернутися в будь-який банк, зазначає регулятор. Експертизу здійснює Нацбанк.
Зверніть увагу! Така експертиза безоплатна.
Подальший розвиток подій залежить від того, чи ця банкнота справжня:
- якщо ця купюра справжня, вона віддається ініціатору розслідування;
- у випадку, якщо банкнота підроблена, вона вилучається.
Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення НБУ повідомляє правоохоронні органи, всі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань,
– наголошує регулятор.
Що потрібно знати про долар зараз?
У минулому столітті номіналів доларів було відчутно більше, повідомляє U.S.Currency. Згодом частину з них вивели з обігу. Через "непотрібність" прибрали банкноти: 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів.
Найчастіше підробляють долари номіналами 50 та 100 зараз. Таких купюр 9% та 90%, відповідно, від усіх вилучених банкнот.