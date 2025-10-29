Як зрозуміти, що долар не підробка?

Нова банкнота номіналом 100 доларів має синій відтінок, пише 24 Канал.

Також нова банкнота має унікальні елементи захисту:

синя 3D стрічка – це об'ємний елемент захисту, який "вшитий" в папір. Ця стрічка має голографічний ефект (під певним кутом там видно дзвіночки та цифру 100);

зображення чорнильниці – на цьому малюнку приховано елемент дзвоника (його видно під кутом).

Як перевірити валюту?

Аби провести перевірку, можна звернутися в будь-який банк, зазначає регулятор. Експертизу здійснює Нацбанк.

Зверніть увагу! Така експертиза безоплатна.

Подальший розвиток подій залежить від того, чи ця банкнота справжня:

якщо ця купюра справжня, вона віддається ініціатору розслідування;

у випадку, якщо банкнота підроблена, вона вилучається.

Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення НБУ повідомляє правоохоронні органи, всі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань,

– наголошує регулятор.

Що потрібно знати про долар зараз?