Як зрозуміти, що долар не підробка?
Нова банкнота номіналом 100 доларів має синій відтінок, пише 24 Канал.
Також нова банкнота має унікальні елементи захисту:
- синя 3D стрічка – це об'ємний елемент захисту, який "вшитий" в папір. Ця стрічка має голографічний ефект (під певним кутом там видно дзвіночки та цифру 100);
- зображення чорнильниці – на цьому малюнку приховано елемент дзвоника (його видно під кутом).
Як перевірити валюту?
Аби провести перевірку, можна звернутися в будь-який банк, зазначає регулятор. Експертизу здійснює Нацбанк.
Зверніть увагу! Така експертиза безоплатна.
Подальший розвиток подій залежить від того, чи ця банкнота справжня:
- якщо ця купюра справжня, вона віддається ініціатору розслідування;
- у випадку, якщо банкнота підроблена, вона вилучається.
Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення НБУ повідомляє правоохоронні органи, всі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань,
– наголошує регулятор.
Що потрібно знати про долар зараз?
У минулому столітті номіналів доларів було відчутно більше, повідомляє U.S.Currency. Згодом частину з них вивели з обігу. Через "непотрібність" прибрали банкноти: 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів.
Найчастіше підробляють долари номіналами 50 та 100 зараз. Таких купюр 9% та 90%, відповідно, від усіх вилучених банкнот.