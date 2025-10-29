Как отличить новые 100 долларов от подделки
- Новая 100-долларовая банкнота имеет синий оттенок и уникальные элементы защиты, такие как синяя 3D лента с голографическим эффектом.
- Проверку подлинности банкноты можно бесплатно осуществить в любом банке.
В 2013 году вышла новая долларовая банкнота с номиналом 100. Эта купюра ощутимо отличается от старого образца, в частности, цветом.
Как понять, что доллар не подделка?
Новая банкнота номиналом 100 долларов имеет синий оттенок, пишет 24 Канал.
Также новая банкнота имеет уникальные элементы защиты:
- синяя 3D лента – это объемный элемент защиты, который "вшит" в бумагу. Эта лента имеет голографический эффект (под определенным углом там видно колокольчики и цифру 100);
- изображение чернильницы – на этом рисунке скрыт элемент колокольчика (его видно под углом).
Как проверить валюту?
Чтобы провести проверку, можно обратиться в любой банк, отмечает регулятор. Экспертизу осуществляет Нацбанк.
Обратите внимание! Такая экспертиза бесплатная.
Дальнейшее развитие событий зависит от того, настоящая ли эта банкнота:
- если эта купюра настоящая, она отдается инициатору расследования;
- в случае, если банкнота поддельная, она изымается.
Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии НБУ сообщает правоохранительные органы, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются их уполномоченным работникам для проведения расследований,
– отмечает регулятор.
Что нужно знать о долларе сейчас?
В прошлом веке номиналов долларов было ощутимо больше, сообщает U.S.Currency. Впоследствии часть из них вывели из обращения. Из-за "ненужности" убрали банкноты: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов.
Чаще всего подделывают доллары номиналом 50 и 100 долларов. Таких купюр 9% и 90%, соответственно, от всех изъятых банкнот.