Как отличить новые 100 долларов от подделки

В 2013 году вышла новая долларовая банкнота с номиналом 100. Эта купюра ощутимо отличается от старого образца, в частности, цветом.

Как понять, что доллар не подделка?

Новая банкнота номиналом 100 долларов имеет синий оттенок, пишет 24 Канал.

Читайте также "Лукойл" распродает активы из-за санкций: кто выиграет от ослабления нефтяного гиганта России

Также новая банкнота имеет уникальные элементы защиты:

синяя 3D лента – это объемный элемент защиты, который "вшит" в бумагу. Эта лента имеет голографический эффект (под определенным углом там видно колокольчики и цифру 100);

изображение чернильницы – на этом рисунке скрыт элемент колокольчика (его видно под углом).

Как проверить валюту?

Чтобы провести проверку, можно обратиться в любой банк, отмечает регулятор. Экспертизу осуществляет Нацбанк.

Обратите внимание! Такая экспертиза бесплатная.

Дальнейшее развитие событий зависит от того, настоящая ли эта банкнота:

если эта купюра настоящая, она отдается инициатору расследования;

в случае, если банкнота поддельная, она изымается.

Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии НБУ сообщает правоохранительные органы, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются их уполномоченным работникам для проведения расследований,

– отмечает регулятор.

Что нужно знать о долларе сейчас?