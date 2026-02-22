Коли Пенсійний фонд може перевіряти доходи пенсіонера?

В Україні підтвердження доходів для пенсіонерів не є загальною вимогою, однак у низці ситуацій держава може зобов’язати літню людину надати довідку про свої фінансові надходження, нагадали у Міністерстві соціальної політики.

Насамперед це передбачено у випадках, коли розмір допомоги або право на неї безпосередньо залежить від сукупного доходу. Зокрема, довідка про доходи потрібна:

під час оформлення житлової субсидії, пільг;

чи інших видів адресної соціальної підтримки.

Довідково: Органи соціального захисту повинні перевірити, чи відповідає заявник встановленим критеріям, а без підтвердження фінансового стану це неможливо.

Окрім субсидій, підтвердження доходів може вимагатися у разі переведення пенсії за кордон, переоформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, припинення підприємницької діяльності або оформлення довіреності на отримання пенсійних коштів іншою особою.

У таких випадках довідка слугує офіційним документом, що засвідчує джерела та розмір виплат.

Як отримати довідку про доходи пенсіонера?

За даними Пенсійного фонду України, отримати довідку можна дистанційно через вебпортал електронних послуг або застосунок "Дія", а також особисто у сервісному центрі. Електронний документ із QR-кодом має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Таким чином, контроль за статками літніх людей більше здійснюється точково, лише в тих випадках, коли це необхідно для призначення або перегляду державної підтримки. Для більшості пенсіонерів, які не звертаються за додатковими виплатами чи змінами статусу, обов’язку підтверджувати доходи немає.

