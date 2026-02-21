Хто ще отримає надбавки до пенсії з 1 березня?

Йдеться про вікові доплати, які нараховуються з дня досягнення відповідного віку. Про порядок їх застосування повідомляють у Пенсійний фонд України.

Цікаво Яка буде пенсія при 35 роках стажу

У 2026 році розміри таких доплат становлять:

для осіб віком 70 – 74 роки – 300 гривень;

для 75 – 79 років – 456 гривень;

для 80 років та старше – до 570 гривень.

Надбавка призначається з дати народження. Якщо день народження припадає на перше число місяця, виплата здійснюється у повному розмірі разом із пенсією за цей місяць. Якщо ж особа досягає відповідного віку, наприклад, 20 числа, доплату нарахують пропорційно лише за дні після цієї дати.

Важливо! Після 75 років пенсіонеру не додають одразу 456 гривень. Система побудована кумулятивно. Якщо у 70 років особа вже отримує 300 гривень доплати, то після досягнення 75 років їй додають ще 156 гривень, щоб загальна сума вікової надбавки становила 456 гривень.

Хто не отримає вікову доплату у 2026 році?

Ключовим обмеженням є розмір основної пенсії. Якщо щомісячна виплата перевищує 10 340,35 гривень, вікова надбавка не призначається, нагадують у Пенсійному фонді.

У випадках, коли пенсія наближається до цього порогу, доплата може бути частковою.

Наприклад! Якщо пенсіонеру виповнилося 70 років, а його пенсія становить 10 300 гривень, фактична доплата складатиме лише 40 гривень, щоб загальний розмір виплати не перевищив установлену межу. Після досягнення граничної суми подальше підвищення не застосовується.

Зазначений ліміт відповідає середній заробітній платі в Україні за 2020 рік, яка була закріплена в нормативних актах як база для визначення обмеження. Попри індексації та зміну економічних показників, саме цей показник продовжує використовуватися як граничний для вікових надбавок.

Хто не отримає індексації пенсії у березні?