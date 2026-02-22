Когда Пенсионный фонд может проверять доходы пенсионера?

В Украине подтверждение доходов для пенсионеров не является общим требованием, однако в ряде ситуаций государство может обязать пожилого человека предоставить справку о своих финансовых поступлениях, напомнили в Министерстве социальной политики.

Прежде всего это предусмотрено в случаях, когда размер помощи или право на нее напрямую зависит от совокупного дохода. В частности, справка о доходах нужна:

при оформлении жилищной субсидии, льгот;

или других видов адресной социальной поддержки.

Справочно: Органы социальной защиты должны проверить, соответствует ли заявитель установленным критериям, а без подтверждения финансового состояния это невозможно.

Кроме субсидий, подтверждение доходов может требоваться в случае перевода пенсии за границу, переоформление пенсии в связи с потерей кормильца, прекращения предпринимательской деятельности или оформления доверенности на получение пенсионных средств другим лицом.

В таких случаях справка служит официальным документом, удостоверяющим источники и размер выплат.

Как получить справку о доходах пенсионера?

По данным Пенсионного фонда Украины, получить справку можно дистанционно через веб-портал электронных услуг или приложение "Дія", а также лично в сервисном центре. Электронный документ с QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Таким образом, контроль за состоянием пожилых людей больше осуществляется точечно, только в тех случаях, когда это необходимо для назначения или пересмотра государственной поддержки. Для большинства пенсионеров, которые не обращаются за дополнительными выплатами или изменениями статуса, обязанности подтверждать доходы нет.

