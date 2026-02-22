Кого залишать без пенсії на кілька місяців?
Частина українських пенсіонерів ризикує тимчасово залишитися без виплат через невиконання обов’язкових процедур, передбачених урядовими рішеннями. А саме вимоги постанови Кабінету Міністрів №299.
Вона зобов’язувала окремі категорії громадян до кінця 2025 року пройти фізичну ідентифікацію та підтвердити відсутність отримання пенсії від Росії.
У разі невиконання вимог нарахування пенсії має бути призупинене. Для окремих осіб це означає відсутність виплат протягом двох-трьох місяців, тобто фактично повну втрату єдиного джерела доходу на цей період.
- Найперше це стосується внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, а також пенсіонерів, що перебувають за кордоном або проживають на окупованих територіях.
- Водночас, за оцінками правозахисників, на практиці проблема зачепила ширше коло осіб, у тому числі тих, хто перебуває на підконтрольній території та раніше взаємодіяв із Пенсійний фонд України.
Важливо! Якщо причиною стала саме непроходження ідентифікації, після врегулювання цього питання пенсія підлягає відновленню з компенсацією за весь пропущений час.
Тобто мова йде про тимчасове блокування виплат, яке можна усунути за умови виконання встановлених процедур.
У кого можуть утримати частину пенсії?
У випадку, коли пенсіонер перебуває на повному державному забезпеченні, зокрема у стаціонарному соціальному чи медичному закладі, порядок виплати пенсії змінюється, пояснили у Пенсійному фонді.
Важливо! Особі перераховується 25% від призначеного розміру пенсії, тоді як решта коштів спрямовується на фінансування її утримання відповідною установою.
Водночас закон передбачає винятки. Пенсіонери, які мають особливі заслуги перед державою, а також ті, хто тимчасово залишає заклад (наприклад, у відпустку або на лікування), можуть отримувати пенсію у повному обсязі.
Окрема норма діє щодо дітей-сиріт, які перебувають на повному державному утриманні. Для них виплата також здійснюється без зменшення.
Чи можуть забрати пенсію за борги?
Частина пенсіонерів може зіткнутися зі зменшенням фактичного розміру виплат у разі наявності підтверджених боргових зобов’язань.
У межах виконавчого провадження за рішенням суду з пенсії допускається примусове стягнення коштів для погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги, аліментів або відшкодування завданих збитків.
Розмір відрахувань може становити від 20% до 50% пенсійної виплати залежно від характеру зобов’язання. Утримання здійснюються після обов’язкових нарахувань і з урахуванням встановлених законом обмежень, аби забезпечити мінімальний гарантований рівень доходу.