Який платіж обовʼязковий для українців?

У структурі комунальних витрат українців уже давно закріпився ще один обов’язковий платіж у вигляді періодичної повірки лічильників. Формально це не новий платіж, однак у практичному вимірі це регулярні витрати, які домогосподарства змушені враховувати поряд із тарифами на газ, воду та тепло.

Річ у тім, що багато хто забуває про обов’язкову перевірку приладів обліку, яка напряму впливає на коректність нарахувань. Як пояснили у Газмережі, в середньому її проводять раз на чотири роки, хоча для газових лічильників строки можуть варіюватися від двох до восьми років залежно від типу.

Цікаво! Вартість процедури не регулюється жорстко і формується ринком. Вона зазвичай може коштувати від 350 до понад 1 000 гривень за один прилад.

Хто повинен платити за повірку лічильника: споживач чи постачальник?

Однак ключовий аспект полягає в тому, що ці витрати покладаються саме на споживача. Після проведення повірки необхідно отримати відповідні документи та передати їх постачальнику. У разі відсутності підтвердження лічильник можуть визнати непридатним для обліку.

У такому випадку постачальники переходять на альтернативну модель нарахувань за нормативами або середніми показниками. Як правило, це означає вищі суми у платіжках, що фактично робить ігнорування повірки економічно невигідним.

Хто може не платити за повірку лічильника у 2026 році?

Водночас у період воєнного стану діють окремі винятки. Як зазначають у Міністерстві економіки України, мешканці тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій тимчасово звільнені від обов’язкової повірки лічильників.

Зауважте! Це рішення має практичну логіку, адже у таких умовах фізично неможливо забезпечити доступ до приладів обліку, провести перевірку або оформити необхідні документи.

Водночас цей виняток має виключно відкладений характер. Після завершення воєнного стану для таких споживачів буде встановлено перехідний період, протягом якого необхідно пройти повірку. І це не лише про відновлення формальної вимоги, а й про повернення до стандартної системи нарахувань, де коректність показників лічильника знову стає визначальною.

Що ще слід знати про лічильники в Україні?