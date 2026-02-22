Кому прийдуть нульові платіжки за комуналку?

Для частини українських пенсіонерів комунальні рахунки можуть виявитися нульовими, роз’яснює Пенсійний фонд України. Це не тимчасова акція, а передбачена законом 100% компенсація вартості світла, газу й опалення для окремих категорій людей похилого віку,

Цікаво Контроль за статками пенсіонерів: кого зобов’яжуть підтвердити доходи

Тобто, право на повне відшкодування мають пенсіонери, які працювали у сільській місцевості та після виходу на пенсію залишилися там проживати.

Важливо! Пільга охоплює оплату житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів, а також придбання пічного палива чи скрапленого газу.

До переліку професій, які дають право на нульові платіжки, належать:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні фахівці;

працівники державних і комунальних закладів культури;

бібліотекарі та музейні працівники;

спеціалісти із захисту рослин.

Які умови отримання 100% знижки на комуналку?

При цьому, пільга не є безумовною. Необхідно мати щонайменше три роки стажу на відповідній посаді, працювати за цією професією до моменту виходу на пенсію та фактично проживати у сільській місцевості після завершення трудової діяльності.

Ключовим є також і рівень доходу, уточнили у Пенсійному фонді:

середньомісячний дохід на одну особу за останні шість місяців не повинен перевищувати встановлений поріг, що у 2026 році становить 4 660 гривень;

якщо показник вищий, право на 100% компенсацію втрачається, проте можна оформити житлову субсидію.

До того ж, пільга призначається строком на 12 місяців із моменту звернення, але не довше, ніж до завершення календарного року. Слід також враховувати, що пільга поширюється лише на самого пенсіонера.

Для оформлення потрібно подати заяву та документи, що підтверджують проживання у сільській місцевості.

Зверніть увагу! Якщо особа ще не внесена до реєстру пільговиків, додатково необхідна довідка про право на пільгу.

Хто ще може отримати знижку на комуналку?