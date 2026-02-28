Хто зможе отримати підвищену пенсію у березні?

Із 1 березня 2026 року частина українців може отримати пенсійні виплати на рівні понад 20 000 гривень, повідомляє Пенсійний фонд України.

Цікаво Існує інший спосіб отримання пенсії: важлива інформація для пенсіонерів

Зокрема, підвищені суми передбачені для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким встановлено інвалідність.

Для цієї категорії законодавством визначено гарантований мінімальний рівень виплат. Із березня 2026 року він становитиме:

20 653,55 гривні для осіб з інвалідністю I групи.

16 522,84 гривні для II групи;

12 392,13 гривні для III групи.

Таким чином, "кругленькі" суми отримають не всі пенсіонери, а насамперед ті, для кого закон встановлює спеціальні гарантії. Для решти зростання буде залежати від індивідуального розміру пенсії, стажу та заробітку.

Довідково: Загальний перерахунок пенсій у 2026 році передбачає підвищення на 12,1%. Це рішення вже погоджене урядом у межах щорічної індексації. Механізм діє з урахуванням інфляційних показників і динаміки середньої заробітної плати та поширюється на більшість видів пенсій.

Чи можуть чорнобильці вийти на пенсію достроково?

Водночас чорнобильці мають право і на достроковий вихід на пенсію. Пенсійний вік для учасників ліквідації може бути зменшений на 5, 8 або 10 років, залежно від періоду та тривалості роботи у зоні відчуження, нагадують у ПФУ.

Попри це, розрахунок пенсії за віком здійснюється за загальною формулою відповідно до Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", із врахуванням страхового стажу та заробітку.

У кого ще зросте пенсія у березні?