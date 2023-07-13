Річ у тому, що всього за день Воррен Баффет заробив майже 410 мільйонів доларів. Усе завдяки компанії Activision Blizzard.

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Одна інвестиція принесла Баффету майже пів мільярда доларів

Суд у США дозволив компанії Microsoft, засновником якої є Білл Гейтс, продовжити процес поглинання холдингу Activision Blizzard. Техгігант запропонував придбати його за майже 69 мільярдів доларів. На цьому фоні на фондовому ринку зафіксували подорожчання акцій відразу на 10%.

До теми! Воррен Баффет, капітал якого Forbes оцінює у 115,7 мільярда доларів, назвав найкращу інвестицію для кожного.

Компанія Berkshire Hathaway досі зберігає у своєму інвестиційному портфелі 49,4 мільйона цінних паперів Activision Blizzard. Відтак компанія Воррена Баффета входить до трійки лідерів за обсягом володіння акцій розробника відеоігор з часткою у розмірі 6,3%.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Activision Blizzard торгується на рівні 90 доларів за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 70,75 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.