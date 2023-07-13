Дело в том, что всего за день Уоррен Баффет заработал почти 410 миллионов долларов. Все благодаря компании Activision Blizzard.

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Одна инвестиция принесла Баффету почти полмиллиарда долларов

Суд в США разрешил компании Microsoft, основателем которой является Билл Гейтс, продолжить процесс поглощения холдинга Activision Blizzard. Техгигант предложил приобрести его почти 69 миллиардов долларов. На этом фоне на фондовом рынке зафиксировали подорожание акций сразу на 10%.

К теме! Уоррен Баффет, капитал которого Forbes оценивает в 115,7 миллиарда долларов, назвал лучшую инвестицию для каждого.

Компания Berkshire Hathaway до сих пор хранит в своем инвестиционном портфеле 49,4 миллиона ценных бумаг Activision Blizzard. Следовательно, компания Воррена Баффета входит в тройку лидеров по объему владения акций разработчика видеоигр с долей в размере 6,3%.

На момент создания этого материала стоимость акций Activision Blizzard торгуется на уровне 90 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 70,75 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.