Ситуація щодо Ормузької протоки: в Ірані зробили заяву

Наразі події на Близькому Сході викликають занепокоєння у всьому світу. Зокрема багатьох хвилює ситуація навколо Ормузької протоки.

Що оголосив представник Ірану?

В ексклюзивному коментарі для Al Jazeera міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зробив важливу заяву.

Аббас Аракчі повідомив, що країна наразі не має наміру перекривати Ормузьку протоку. Ба більше, держава не планує "вчиняти будь-які дії, які б на цьому етапі перешкоджали судноплавству".

Водночас вісім країн OПЕК+ – Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман – 1 березня провели віртуальну зустріч, щоб переглянути стан світового ринку та його перспективи. Про це йдеться у заяві ОПЕК+.

Зверніть увагу! Країни-учасниці вирішили відновити поступове згортання додаткових скорочень видобутку обсягом 1,65 мільйона барелів на добу. Вони погодилися підвищити видобуток на 206 тисяч барелів на добу.

Це коригування буде запроваджено у квітні 2026 року.

Обсяг у 1,65 мільйона барелів на добу може бути повернений частково або повністю залежно від змін ринкових умов і поступово,

– йдеться у заяві.

Також країни підтвердили намір повністю компенсувати будь-які обсяги перевиробництва з січня 2024 року. Крім того, вісім країн ОПЕК+ проводитимуть щомісячні зустрічі для перегляду ринкових умов, рівня дотримання домовленостей та компенсацій.

Що ще слід знати про ситуацію?