Ситуация по Ормузскому проливу: в Иране сделали заявление
- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна не планирует перекрывать Ормузский пролив и не будет совершать действий, которые будут препятствовать судоходству.
- Страны ОПЕК+ решили возобновить постепенное сворачивание дополнительных сокращений добычи на 1,65 миллионов баррелей в сутки с корректировкой на 206 тысяч баррелей в сутки.
Сейчас события на Ближнем Востоке вызывают беспокойство во всем мире. В частности многих волнует ситуация вокруг Ормузского пролива.
Что объявил представитель Ирана?
В эксклюзивном комментарии для Al Jazeera министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сделал важное заявление.
Аббас Аракчи сообщил, что страна пока не намерена перекрывать Ормузский пролив. Более того, государство не планирует "совершать любые действия, которые бы на этом этапе препятствовали судоходству".
В то же время восемь стран ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – 1 марта провели виртуальную встречу, чтобы пересмотреть состояние мирового рынка и его перспективы. Об этом говорится в заявлении ОПЕК+.
Обратите внимание! Страны-участницы решили восстановить постепенное сворачивание дополнительных сокращений добычи объемом 1,65 миллиона баррелей в сутки. Они согласились повысить добычу на 206 тысяч баррелей в сутки.
Эта корректировка будет введена в апреле 2026 года.
Объем в 1,65 миллиона баррелей в сутки может быть возвращен частично или полностью в зависимости от изменений рыночных условий и постепенно,
– говорится в заявлении.
Также страны подтвердили намерение полностью компенсировать любые объемы перепроизводства с января 2024 года. Кроме того, восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для пересмотра рыночных условий, уровня соблюдения договоренностей и компенсаций.
Что еще следует знать о ситуации?
- Напомним, что боевые действия на Ближнем Востоке вызвали крупнейший кризис на нефтяном рынке за десятилетие. Отмечается, что цена нефти Brent уже достигла около 70 долларов за баррель – самого высокого уровня с августа 2025 года. Конфликт уже существенно нарушает энергоснабжение из региона. И это даже без худшего сценария развития событий.
- Незначительные сбои в судоходстве могут привести к падению трафика через Ормузский пролив на 50%. Поэтому цены на нефть поднимутся до 84 долларов за баррель. А полная остановка транзита на неделю приведет к скачку цен до 140 долларов за баррель.