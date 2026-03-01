Ситуация по Ормузскому проливу: в Иране сделали заявление

Сейчас события на Ближнем Востоке вызывают беспокойство во всем мире. В частности многих волнует ситуация вокруг Ормузского пролива.

Что объявил представитель Ирана?

В эксклюзивном комментарии для Al Jazeera министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сделал важное заявление.

Аббас Аракчи сообщил, что страна пока не намерена перекрывать Ормузский пролив. Более того, государство не планирует "совершать любые действия, которые бы на этом этапе препятствовали судоходству".

В то же время восемь стран ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – 1 марта провели виртуальную встречу, чтобы пересмотреть состояние мирового рынка и его перспективы. Об этом говорится в заявлении ОПЕК+.

Обратите внимание! Страны-участницы решили восстановить постепенное сворачивание дополнительных сокращений добычи объемом 1,65 миллиона баррелей в сутки. Они согласились повысить добычу на 206 тысяч баррелей в сутки.

Эта корректировка будет введена в апреле 2026 года.

Объем в 1,65 миллиона баррелей в сутки может быть возвращен частично или полностью в зависимости от изменений рыночных условий и постепенно,

– говорится в заявлении.

Также страны подтвердили намерение полностью компенсировать любые объемы перепроизводства с января 2024 года. Кроме того, восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для пересмотра рыночных условий, уровня соблюдения договоренностей и компенсаций.

Что еще следует знать о ситуации?