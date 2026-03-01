Що оголосив представник Ірану?
В ексклюзивному коментарі для Al Jazeera міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зробив важливу заяву.
Читайте також За крок до третьої світової: що далі буде на Близькому Сході і які наслідки чекають на весь світ
Аббас Аракчі повідомив, що країна наразі не має наміру перекривати Ормузьку протоку. Ба більше, держава не планує "вчиняти будь-які дії, які б на цьому етапі перешкоджали судноплавству".
Водночас вісім країн OПЕК+ – Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман – 1 березня провели віртуальну зустріч, щоб переглянути стан світового ринку та його перспективи. Про це йдеться у заяві ОПЕК+.
Зверніть увагу! Країни-учасниці вирішили відновити поступове згортання додаткових скорочень видобутку обсягом 1,65 мільйона барелів на добу. Вони погодилися підвищити видобуток на 206 тисяч барелів на добу.
Це коригування буде запроваджено у квітні 2026 року.
Обсяг у 1,65 мільйона барелів на добу може бути повернений частково або повністю залежно від змін ринкових умов і поступово,
– йдеться у заяві.
Також країни підтвердили намір повністю компенсувати будь-які обсяги перевиробництва з січня 2024 року. Крім того, вісім країн ОПЕК+ проводитимуть щомісячні зустрічі для перегляду ринкових умов, рівня дотримання домовленостей та компенсацій.
Що ще слід знати про ситуацію?
- Нагадаємо, що бойові дії на Близькому Сході викликали найбільшу кризу на нафтовому ринку за десятиліття. Наголошується, що ціна нафти Brent вже досягла близько 70 доларів за барель – найвищого рівня з серпня 2025 року. Конфлікт уже суттєво порушує енергопостачання з регіону. І це навіть без найгіршого сценарію розвитку подій.
- Незначні збої в судноплавстві можуть спричинити падіння трафіку через Ормузьку протоку на 50%. Тому ціни на нафту піднімуться до 84 доларів за барель. А повна зупинка транзиту на тиждень призведе до стрибка цін до 140 доларів за барель.