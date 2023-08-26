Ліміти для переказу коштів між картками: максимальна сума у "ПриватБанку"

Перекази між банківськими картками – це буденність значної частини жителів України. Проте тут існують певні ліміти та обмеження щодо кількості операцій, які краще не порушувати.

Зокрема, можна звернути увагу на умови для банківських переказів у "ПриватБанку", який на сьогодні є одним із найбільших кредиторів України.

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Ліміти "ПриватБанку" щодо переказів між картками

Згідно з останніми даними, максимальна сума, яку клієнт "ПриватБанку" може перевезти на картку іншого банку у рамках однієї транзакції становить 29 999 гривень. Це стосується як українських, так й іноземних кредиторів.

Крім того, у "ПриватБанку" існують ще кілька видів лімітів для переказів:

Добові;

Тижневі;

Місячні.

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Ці види обмежень залежать від того, на картку якої міжнародної платіжної системи клієнт планує переказати кошти. Для прикладу, Visa та MasterCard встановлють власні ліміти.

Ось платіжна система MasterCard дозволяє перказати за місяць на одну картку українського та іноземного банку суму у розмірі 10 тисяч доларів. Тоді як "ПриватБанк" визначив мінімальну суму для міжнародного переказу з картки на картку – 10 доларів, згідно з офіційним сайтом кредитора.

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