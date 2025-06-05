Болгария переходит на евро

Европейская комиссия согласовала вступление Болгарии в еврозону в 2026 году. Это означает, что страна, которая вступила в ЕС в 2007 году, перейдет на евро, отказавшись от болгарского лева, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Добавляют, что Брюссель и Европейский центральный банк заявили, что Болгария выполнила все условия для введения евро с 1 января 2026 года. Болрагия станет 21 страной Еврозоны. Кроме того, министры финансов стран еврозоны должны официально одобрить вступление Болгарии.

Что такое Еврозона Это валютный блок 20 государств-членов Европейского Союза, которые приняли евро как свою национальную валюту и единое законное платежное средство.

Ожидается, что отпровидное решение примут в июле. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков также прокомментировал переход страны на евро в 2026 году.

Сегодня мы достигли важной вехи на нашем пути к вступлению в еврозону, отмеченной годами непрерывных усилий и строгой финансовой дисциплины. Введение евро улучшит экономическую стабильность и создаст более прочные основы для инвестиций и экономического роста,

– заявил политик.

В то же время комиссар Евросоюза по экономике Валдис Домбровскис добавил, что вступление Болгарии в Еврозону – это важная веха. По его словам, граждане и бизнес Болгарии получат ощутимые выгоды. Кроме того, он подметил, что Еврозона укрепляется и усиливает международное влияние евро. Мол, это еще одно доказательство того, что евро – это стабильная и привлекательная валюта. При этом пророссийские силы в стране выступают против перехода на евро.

Напомним, что Болгария планировала перейти на евро еще в начале 2025 года. В частности, Национальное собрание Болгарии во втором чтении поддержало законопроект о введении в стране евро.







