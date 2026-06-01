Скільки треба стажу, щоб вийти на пенсію зараз?
У 2026 році для виходу на пенсію визначено мінімуми стажу, які потрібно набути, повідомляє ПФУ.
Читайте також Пенсіонерам нараховують спеціальну доплату: кому платять понад 1 000 гривень
Наразі ці вимоги залежать від віку:
- якщо людина вирішила вийти на пенсію в 60 років, їй потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки мінімум складає вже – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 років страхового стажу.
Зверніть увагу! Йдеться саме про кількість офіційного стажу. Тобто, підтвердженого документально.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Яка буде пенсія при зарплаті 16 тисяч гривень?
Розрахунки проведемо з урахуванням того, що особа йде на пенсію в 60 років. Тобто, їй у 2026 році їй для цього необхідно мінімум – 33 роки страхового стажу.
Також врахуємо, що дохід такої людини складав 16 тисяч гривень. А йде на заслужений відпочинок вона – на загальних умовах.
Якщо спиратися на наведені вище дані, пенсія складатиме орієнтовно – 5,8 тисячі гривень.
Яка буде пенсійна виплата при зарплаті 16 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Розрахунки проведені через пенсійний калькулятор.
У кого з українців зросте пенсія у червні 2026 року?
Частина українців отримає збільшену пенсію, починаючи з червня 2026 року. Йдеться про осіб, що мають право на доплату за віком. Така надбавка надається пенсіонерам старше 70 років, за умови, що їхня загальна щомісячна пенсійна виплата менш як 10 340,35 гривні.
Розмір цієї доплати залежить саме від віку. Наразі вона варіюється в межах 300 – 570 гривень.
Нараховується така доплата автоматично, вона додається до основного розміру пенсії. Тобто, звертатись для її отримання у ПФУ непотрібно.